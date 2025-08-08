Israel da luz verde a la ocupación de Gaza City y la evacuación de sus 800.000 residentes

Israel ha dado la autorización para ocupar Gaza City, la histórica capital de la Franja donde viven 800.000 civiles y el Gobierno cree que ... alberga uno de los últimos bastiones de Hamás. Después de una larga sesión del Consejo de Seguridad que ha durado hasta bien entrada la madrugada, los ministros del gabinete hebreo han respaldado el proyecto militar de Benjamín Netanyahu que, sin embargo, se ha mostrado más contenido de su previsión inicial: nada ha comentado sobre la toma del resto del territorio gazatí una vez conquistada la capital, aunque su entorno considera seguro que serán los siguientes pasos en su objetivo declarado de tener bajo control toda la Franja para transferir luego su gobierno a una coalición de fuerzas árabes.

El consejo ha hecho oídos sordos a las advertencias del Estado Mayor relativas a que la invasión pone en peligro la vida de los rehenes en manos de la milicia y provocará una nueva crisis humanitaria. Las familias de los secuestrados han señalado que la decisión del Gobierno es una «sentencia de muerte» para sus allegados.

La oficina de Netanyahu no ha aclarado el motivo de que la declaración solo se refiera a Gaza City cuando el primer ministro anunció este mismo jueves que la conquista será absoluta. En ese sentido, fuentes de su equipo han señalado este mismo viernes que, tras esta primera ocupación, el gabinete dará orden probabkemente de seguir por los campamentos centrales que aún no domina y confinará a los evacuados –algo más de un millón de personas– en las «zonas humanitarias» del sur. Algunos medios interpretan que Netanyahu no ha ido más lejos en una primera fase a la espera de que Hamás se rinda tras el golpe a su feudo capitalino.

De hecho, el gabinete aprobó cinco condiciones para que el Estado hebreo ponga fin a la guerra: el desarme de la milicia absoluta, la entrega de todos los rehenes, la desmilitarización de la Franja, el mantenimiento por parte de Israel del control de seguridad sobre todo el territorio y la instauración de un gobierno civil donde no tengan cabida ni Hamás ni la Autoridad Palestina.

Gaza City forma parte del 25% del enclave palestino que el ejército todavía no ha ocupado y que comprende además los campamentos del centro de Gaza. La operación 'Carros de Gedeón' lanzada hace dos meses se ha detenido justo en los límites de los barrios de la enorme capital donde los servicios de Inteligencia creen que la milicia retiene a los secuestrados. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, reiteró anoche ante los ministros que operar militarmente en esas zonas pondrá en riesgo a los cautivos y que la única garantía para salvarlos con vida es una negociación,

«No hay respuesta humanitaria para el millón de personas que trasladaremos. Todo será complejo. Sugiero que se retire el retorno de los rehenes de los objetivos militares», espetó el teniente general a los ministros, en una dura declaración que pedía implícitamente al Gobierno la admisión de que los secuestrados pueden morir con su plan de ocupación.

Las reticencias de la cúpula militar han desatado la airada respuesta de algunos ministros del Gobierno. «Todos nos preocupamos por los rehenes, pero también por los soldados que exigen la victoria. Hay constantes reuniones informativas por parte de oficiales militares. Están subordinados a la cúpula política. Aprendan de la Policía a obedecer las decisiones de la cúpula política», reprochó al jefe del Estado Mayor el ministro ultrderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. «Debemos hablar de victoria. No debemos quedarnos a mitad de camino. Debemos exigirle un precio a Hamás; Hamás debe pagar el precio por lo que hizo», añadió el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, también del ala extremista que sustenta a Netanyahu en el poder.