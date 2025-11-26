Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Soldados israelíes patrullan por las calles de la localidad cisjordana de Tubas. AFP

Israel lanza una nueva operación militar contra Hamás en Cisjordania

Varias localidades palestinas, sometidas a la violencia de los colonos judíos, sufren ahora toques de queda y decenas de detenciones

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

«Israel reactivó el frente de Cisjordania con una «amplia operación antiterrorista», según un comunicado conjunto del ejército y el Shin Bet, centrada en la ... zona norte de los territorios ocupados. Las fuerzas de seguridad israelíes «no permitirán que el terrorismo eche raíces en la zona y están actuando de manera proactiva para frustrarlo», y para ello desplegaron a cientos de hombres, helicópteros y bulldozers en localidades palestinas como Tubas y Tammun, donde impusieron el toque de queda y practicaron decenas de detenciones.

