Una de las familias palestinas que han denunciado en las últimas semanas la violencia de los colonos. EFE

Israel aleja el posible Estado palestino con cifras récord en la expansión de las colonias

La ONG que monitoriza la ampliación de los asentamientos denuncia que en lo que va de año se han publicado licitaciones para un total de 5.667 viviendas

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, fue tajante a la hora de oponerse a la anexión israelí de Cisjordania, 2025 se convertirá en un año ... récord para la expansión de las colonias tanto en términos de nuevas viviendas aprobadas, como en nuevos asentamientos reconocidos o legalizados. A falta del reconocimiento oficial, Cisjordania es una tierra anexionada de facto y cada semana se suceden los anuncios de nuevas licitaciones. En las últimas 24 horas, el ministerio de Vivienda anunció la construcción de 342 viviendas distribuidas en cinco edificios en Geva Binyamin, al sureste de Ramala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

