Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la policía israelí acordonan una zona. Efe

Israel promueve la pena de muerte para «terroristas palestinos» que maten a ciudadanos hebreos

El Parlamento votará en los próximos días esta iniciativa de grupos ultranacionalistas apoyada por Netanyahu y el coordinador de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

El ultimátum de Itamar Ben Gvir a Benjamín Netanyahu surgió efecto y el Comité de Seguridad israelí ha aprobado un proyecto de ley que propone ... aplicar la pena de muerte a los «terroristas» palestinos. Esta iniciativa impulsada por los ultranacionalistas sionistas establece que los tribunales podrán imponer la pena capital a quienes cometan «un asesinato con motivación nacionalista contra un ciudadano israelí». No se aplicaría a un hebreo que mate a un palestino, según aclararon los medios locales. Se espera la votación en el Parlamento a lo largo de esta misma semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  9. 9 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel promueve la pena de muerte para «terroristas palestinos» que maten a ciudadanos hebreos

Israel promueve la pena de muerte para «terroristas palestinos» que maten a ciudadanos hebreos