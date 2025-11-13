Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Soldados israelíes patrullan por una calle de la ciudad cisjordana de Nablus. EFE

Colonos radicales desafían al ejército con la quema de una mezquita en Cisjordania

El ataque al templo islámico se produjo mientras otro grupo de extremistas asaltó una empresa palestina de productos lácteos y dos niños murieron por disparos de militares en Hebrón

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:13

Un día después de que el diputado ultranacionalista Zvi Sukkot entrara en la Mezquita de Abraham en Hebrón sin quitarse los zapatos, escoltado por soldados, ... colonos extremistas dieron fuego a la mezquita de Der Istiya, cerca de Nablus. En las paredes exteriores realizaron pintadas como «Mahoma cerdo» y «seguid condenando», en alusión a los recientes mensajes de alerta de los mandos militares israelíes sobre la escalada de violencia de los colonos radicales. Terminada su acción volvieron a sus asentamientos con la seguridad de que no les pasará nada.

