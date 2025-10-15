Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los dos féretros con cadáveres de rehenes israelíes entregados este miércoles por Hamás. EFE

Hamás e Israel, cuerpo a cuerpo en Gaza

Los islamistas anuncian que han entregado ya los diez cadáveres de rehenes en su poder y reclaman equipamiento especial para la búsqueda del resto

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:38

Comenta

Donald Trump dijo sobre Hamás en marzo que «solo la gente enferma y retorcida conserva cuerpos, ¡y ustedes son enfermos y retorcidos!». Siete meses después ... los cadáveres de los rehenes se han convertido en el primer problema al que se enfrenta el acuerdo de alto el fuego y Trump se habrá llevado una sorpresa al conocer que Israel conserva más de 700 cuerpos de palestinos y cada vez que Hamás le entrega los restos de un rehén, ellos también devuelven cadáveres a cambio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  9. 9 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  10. 10

    El Unicaja escenifica en Karditsa las dos realidades de la Champions (55-72)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hamás e Israel, cuerpo a cuerpo en Gaza

Hamás e Israel, cuerpo a cuerpo en Gaza