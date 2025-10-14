Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miembros de Hamás patrullan por las calles de Gaza City. Afp

Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

La milicia ha reunido a unos 7.000 efectivos y tiene el beneplácito de Trump para actuar como policía de la región de forma temporal

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 14 de octubre 2025, 18:44

El alto el fuego y la apertura de un proceso de paz no han acabado con el horror en Gaza. Circula en internet el vídeo ... de una ejecución en plena calle. Fue grabado, al parecer, el pasado lunes, justo cuando Donald Trump y un grupo de líderes mundiales anunciaban el final de la guerra. En esas imágenes, varios supuestos milicianos de Hamás disparan contra siete gazatíes arrodillados de espaldas y con los ojos vendados. Sentenciados por «colaborar» con Israel. En estos ajustes de cuentas han fallecido desde el viernes al menos 33 personas, según informa 'The Times of Israel'. En los enfrentamientos con bandas rivales, también han muerto varios miembros de Hamás. Tras dos años de invasión israelí y más de 67.000 fallecidos, la posibilidad de una guerra interna planea sobre los escombros de la Franja.

