Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que los dos amigos de la infancia se funden en un emotivo abrazo.

Momento en el que los dos amigos de la infancia se funden en un emotivo abrazo. RR SS

De cavar su propia fosa a abrazar a su amigo de la infancia: el emotivo reencuentro de dos rehenes de Hamás

Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David fueron secuestrados cuando asistían al festival de música de Nova el 7 de octubre de 2023

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 14 de octubre 2025, 11:53

Comenta

En ocasiones, las pesadillas del mundo real terminan con un final feliz, como en las películas. Incluso más allá de toda esperanza, que es lo ... que debieron sentir los 254 rehenes israelíes secuestrados por Hamás. Decenas de ellos perdieron la vida tras ser capturados en aquel terrible ataque sorpresa de la organización islamista en territorio hebreo el pasado 7 de octubre de 2023 desde la frontera con Gaza. Pero otros recuperaron este lunes la libertad tras el acuerdo de paz alcanzado entre Hamás e Israel. Y detrás de ellos, se esconden historias llenas de amargura pero también de felicidad. Como la protagonizada por Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David, dos amigos de la infancia que decidieron asistir juntos al festival de música Nova, uno de los objetivos de los milicianos palestinos que acabaron con la vida de 1.195 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De cavar su propia fosa a abrazar a su amigo de la infancia: el emotivo reencuentro de dos rehenes de Hamás