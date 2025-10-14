Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes. EFE

Sánchez asegura que el embargo a Israel continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

El presidente del Gobierno avanza que España está dispuesta a tener un «papel activo» tanto en la reconstrucción de Gaza como en su estabilización con la participación del ejército

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Pedro Sánchez se ha mostrado hoy, a su regreso de la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij, esperanzado con la posibilidad de que ... el plan de Trump para Oriente Próximo avance hacia una paz duradera pero también ha admitido que son muchas las «incógnitas» que se presentan en el camino y ha avanzado que España no levantará de momento el embargo de armas a Israel convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  10. 10 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez asegura que el embargo a Israel continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

Sánchez asegura que el embargo a Israel continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel