El funeral militar del soldado Tamir Nimrodi en Kfar Saba. EFE

Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras

Un vídeo muestra a los milicianos retirando escombros en Khan Younis mientras un canal israelí anuncia que un equipo internacional de militares y rescatistas se suma este viernes al rastreo de los cuerpos

Alin Blanco

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:50

IsraHamás busca ya los restos de los rehenes fallecidos con excavadoras en las calles de Gaza. El Canal 12 israelí ha informado de que los ... primeros equipos internacionales equipados con maquinaria pesada entran este viernes en la Franja para localizat los cuerpos que se encuentran en túneles cegados o bajo las ruinas de edificios bombardeados, según las explicaciones ofrecidas por la milicia. El Gobierno hebreo ha proporcionado a Egipto, Catar y Turquía información recopilada por las agencias de Inteligencia con las coordenadas precisas de los lugares donde estarían sepultados entre seis y nueve cadáveres.

