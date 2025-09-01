Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias de las embarcaciones de la Global Sumud Florilla, en Barcelona. Reuters

La flotilla humanitaria regresa a Barcelona por el mal tiempo horas después de zarpar hacia Gaza

La misión, compuesta por una veintena de embarcaciones y unas 300 personas, pretende volver a la mar en cuanto sea posible

María Rego

María Rego

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:33

El mal tiempo ha alterado los planes de la flotilla internacional que partió el domingo hacia Gaza. Sólo unas horas después de zarpar del puerto ... de Barcelona, donde unas 5.000 personas arroparon a los integrantes de la nueva misión, la Global Sumud Flotilla, varias de las naves participantes en la iniciativa tuvieron que regresar por el mal estado de la mar. Los capitanes de las embarcaciones decidirán este lunes si reanudan la iniciativa, que pretende llevar comida y medicamentos al enclave así como abrir un corredor humanitario que rompa el bloqueo israelí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  8. 8 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  9. 9

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  10. 10 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La flotilla humanitaria regresa a Barcelona por el mal tiempo horas después de zarpar hacia Gaza

La flotilla humanitaria regresa a Barcelona por el mal tiempo horas después de zarpar hacia Gaza