Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ElFelipe VI y el presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi. Ep

Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza

Durante su visita a Egipto, el Rey apela al diálogo y «a no desfallecer en el empeño» por alcanzar la paz en la Franja

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:21

En su visita a Egipto y tan cerca de la ofensiva que Israel inició el martes para tomar la Ciudad de Gaza, el rey Felipe ... VI ha difundido este miércoles un mensaje de paz. El monarca español defendió la solución de los dos Estados, en sintonía con la gran mayoría de países de la ONU. Abogó por la creación de un «Estado palestino viable» que reúna los territorios de la Franja, Cisjordania y Jerusalén Este y que «conviva en paz y seguridad con Israel». Consciente de lo «lejos» que está ahora una salida a este conflicto que ya ha causado más de 65.000 víctimas gazatíes, el jefe del Estado dijo que «no hay que desfallecer en el empeño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  9. 9

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  10. 10 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza

Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza