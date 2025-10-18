Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Milicianos de Hamás patrullan las calles de Gaza. Efe

Egipto liderará la fuerza internacional para la paz en Gaza

Un portavoz de Hamás dice que su grupo no se desarmará hasta que haya garantías para la creación de un Estado palestino

T. Nieva

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Egipto encabezará una fuerza de seguridad internacional en Gaza después de que reciba el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, según informa el ... diario 'The Guardian'. La Unión Europea y Estados Unidos preparan un plan y una moción que otorgará a esta misión un mandato de Naciones Unidos para estabilizar la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8

    La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10 ¿Van a cambiar las pegatinas de la DGT?: todo lo que tienes que saber sobre la ley de movilidad sostenible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Egipto liderará la fuerza internacional para la paz en Gaza

Egipto liderará la fuerza internacional para la paz en Gaza