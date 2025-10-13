Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Einav al reencontrarse con su hijo Matan.

«Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»

Las familias de los rehenes protagonizan emocionados reencuentros en la base de Re'im: «La pesadilla ha terminado»

Carlos Benito

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:35

Son emociones tan intensas que resulta difícil atraparlas en palabras e incluso en imágenes: a lo largo de la mañana han ido difundiéndose las fotos, ... con el fondo funcional y aséptico de las dependencias de la base israelí de Re'im. Son rostros, la mayoría sonrientes, algunos con la emoción asomando a los ojos, y cuerpos que insisten en tocarse para confirmar la presencia física del otro, pero ninguna cámara es capaz de captar el sufrimiento que tanto pesa detrás de esas anheladas reuniones. Ahí está Omri Miran abrazado con su padre y hablando con sus dos hijas a través de una tableta -a una de ellas, Alma, de 2 años, la vio por última vez cuando era un bebé de seis meses-, o Guy Gilboa-Dalal rodeado por toda su familia, como para no dejarle escapar -incluido su hermano, Gal, con quien asistió al festival Supernova aquel 7 de octubre de hace dos años-, o Alon Olel con la cabeza de su madre apoyada en el hombro, y solo podemos hacernos una vaga idea de la erupción de sentimientos que llevan por dentro.

