Estos son los siete primeros rehenes liberados por Hamás

T. Nieva

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:50

Pasadas las siete y media de la mañana (hora española) Hamás a liberado a los siete primeros rehenes. El primer grupo de secuestrados han sido ... entregados a personal de Cruz Roja. Son: Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ahel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dalal.

