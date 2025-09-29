Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gazatíes frente a un edificio atacado por Israel. EP

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Las organizaciones internacionales alertan del peligro que corren 25 bebés en incubadoras y cientos de pacientes en hospitales amenazados por los combates

Z. Aldama

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:28

Puede que la paz en Gaza sea de lo que más se habla en los despachos de gobiernos y de instituciones internacionales alarmadas por lo ... que cada vez más gente considera un genocidio, pero sobre el terreno lo que continúa imperando es la guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen avanzando en sus operaciones para lograr el control de Ciudad de Gaza, donde más de 800.000 palestinos han decidido ya evacuar la localidad pese a las escasas alternativas residenciales que quedan en la Franja. Los militares hebreos calculan que cada día se marchan entre 30.000 y 50.000 más, por lo que los desplazados internos pronto sumarán un millón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  8. 8 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  9. 9 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  10. 10 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo