Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mazal Tazazo, ante el retrato de su amiga Daniel Cohen, asesinada, y de otras víctimas en el lugar del festival Nova.

«Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Mazal Tazazo se salvó milagrosamente del atentado terrorista de Hamás contra este concierto al aire libre, el escenario más sangriento del 7-O con 378 asesinados. La mayoría eran jóvenes que habían acudido con ganas de fiesta y música electrónica

Pablo M. Díez

Enviado especial al Festival Nova (Israel)

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:06

Comenta

Morir para sobrevivir. Eso es lo que tuvo que hacer, o al menos pretenderlo como si fuera real, Mazal Tazazo para no ser una de ... las 378 personas que fueron asesinadas en el festival de música electrónica Nova el 7 de octubre de 2023. Dicho concierto al aire libre, que iba a durar un fin de semana en pleno desierto del Néguev y a solo cinco kilómetros de la frontera con Gaza, fue el escenario más sangriento de los atentados de Hamás contra Israel aquel trágico 7-O. De sus 1.200 víctimas mortales, casi un tercio perecieron en el Nova: 344 civiles, la mayoría jóvenes que habían venido a pasar una noche de fiesta y música, y 34 agentes de seguridad. Además, otras 44 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Para no acabar en una bolsa de cadáveres o en un túnel de Hamás, Mazal Tazazo tuvo que contener tanto la respiración y hacerse tan bien la muerta que logró engañar a los terroristas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  9. 9 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  10. 10 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

«Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»