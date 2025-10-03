Una de las víctimas del ataque terrorista a la sinagoga de Mánchester murió por un disparo accidental de la Policía

Una de las víctimas mortales del ataque de este jueves contra una sinagoga en el norte de Mánchester perdió la vida después de que un ... agente de policía le disparara de forma accidental, según ha confirmado este viernes la Policía británica.

Stephen Watson, el jefe de policía del Gran Mánchester, ha asegurado que el atacante Jihad al Shamie no estaba en posesión de un arma de fuego y que la muerte fue el resultado de «una consecuencia trágica e imprevista» de la actuación en una decisión tomada de urgencia por los efectivos del cuerpo para poner fin al «brutal ataque». Otro ciudadano sufrió heridas de bala que no revisten gravedad y que no ponen en peligro su vida.

En un comunicado, las autoridades locales informan que la autopsia preliminar de uno de los fallecidos determina que parece haber sufrido una herida consistente con una lesión de bala. El presunto agresor no portaba un arma de fuego y los únicos disparos fueron realizados por los agentes mientras trataban de evitar que el atacante entrara en la sinagoga y causara más daño a la comunidad judía.

«De lo anterior se deduce que, sujeto a un examen más profundo, esta lesión lamentablemente puede haber sido producida como una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgentemente requerida tomada por mis oficiales para poner fin a este ataque brutal». El texto añade que los servicios sanitarios han informado de que una de los tres víctimas que permanecen ingresadas en el hospital también ha sufrido una herida de bala por la que no corre riesgo mortal.

De forma paralela, este viernes se ha hecho público que uno de los heridos graves en el ataque a la sinagoga trabajaba para el Community Security Trust (CST), una organización benéfica que proporciona seguridad a la comunidad judía. «Oramos por su pronta recuperación y celebramos la valentía de todos los que ayudaron a impedir que el terrorista entrara en la sinagoga», ha expresado el director ejecutivo de la entidad, Mark Gardner.

«Profundo shock»

El atacante atropelló y apuñaló a varios fieles delante de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en el barrio de Crumpsall, a seis kilómetros del centro de Mánchester. Faraj Al-Sahmie, padre de Jihad Al-Shamie, ha asegurado que el «atroz» atentado ha sido un «profundo shock» para él y su familia, quienes condenan las acciones de su hijo a través de una publicación en redes sociales.

«La noticia de Manchester sobre el atentado terrorista contra una sinagoga judía nos ha conmocionado profundamente. La familia al-Shamie, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, condena enérgicamente este atroz acto, dirigido contra civiles inocentes y pacíficos», recoge el texto. «Nos distanciamos completamente de este ataque y expresamos nuestra profunda conmoción y pesar por lo sucedido. Acompañamos con el corazón y el pensamiento a las víctimas y sus familias, y oramos por su fortaleza y consuelo».

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha visitado durante la mañana de este viernes la escena del crimen. Acompañado de su esposa Victoria, ambos se reunieron con agentes de policía y se han acercado a mostrar sus respetos ante las flores y los mensajes de homenaje que los ciudadanos han depositado en la calle.

A las 15.00 horas de este viernes se celebrará una vigilia en memoria de las víctimas del ataque en el cruce entre Middleton Road y Crumpsall Lane en el barrio Crumpsall, organizado por el Ayuntamiento. «Mánchester expresa su más sentido pésame tras el terrible incidente ocurrido en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park durante Yom Kipur. Este acto de violencia ha conmocionado profundamente a nuestra ciudad. Este será un espacio de reflexión, apoyo y fuerza colectiva frente al odio», expresa el Consistorio.