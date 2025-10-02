Cuatro heridos en un ataque contra una sinagoga a las afueras de Mánchester

Al menos cuatro personas han resultado heridas este jueves por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a ... las afueras de Mánchester, según ha informado la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado contra el presunto atacante. Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30, hora local, en plena festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

Los servicios de emergencia han atendido a cuatro personas, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca. El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la cadena BBC que el ataque está ya contenido y que «el peligro inminente parece haber pasado». En cualquier caso, al igual que la Policía, ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

Medios locales han precisado que en el lugar de los hechos se encuentran al menos dos ambulancias, dos camiones de bomberos, una unidad de desactivación de bombas y un gran número de vehículos policiales, incluidos varios sin distintivos, mientras que un helicóptero de vigilancia sobrevuela el lugar.

Miembros de las fuerzas de seguridad han detallado que a las 9.31 de la mañana recibieron el aviso de un miembro del público que había presenciado cómo un automóvil se dirigía contra los fieles que aguardaban a las puertas de la sinagoga y que al menos una persona había sido apuñalada. Siete minutos después, los agentes de la Policía del Gran Mánchester desplazados al lugar abrieron fuego contra el presunto atacante, lo que impidió que pudiera acceder al interior del templo judío.

«Horrorizado»

«Estoy horrorizado por el ataque a una sinagoga en Crumpsall. El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible», ha lamentado el primer ministro británico, Keir Starmer, quien ha asegurado que sus pensamientos «están con los seres queridos de todos los afectados» y ha trasladado su «agradecimiento a los servicios de emergencia y a todos los socorristas».

Como respuesta al incidente, toda las sinagogas del Gran Mánchester han reforzado la seguridad y varios hospitales de la región (Salford Royal Hospital, Fairfield General y Royal Oldham Hospital) han cerrado sus puertas tras recibir informes de que el sospechoso portaba una bomba.