Efectivos de la Policía y de los servicios de emergencia en las inmediaciones de la sinagoga atacada este jueves en Mánchester. X

Cuatro heridos en un ataque contra una sinagoga a las afueras de Mánchester

La Policía ha indicado que el sospechoso, que ha sido abatido, atropelló y apuñaló a varios de los presentes en plena festividad del Yom Kippur

T. Nieva

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:27

Al menos cuatro personas han resultado heridas este jueves por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a ... las afueras de Mánchester, según ha informado la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado contra el presunto atacante. Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30, hora local, en plena festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

