Miembros de la Guardia Suiza durante un desfile en el Vaticano. Reuters

El Vaticano investiga a un miembro de la Guardia Suiza por un presunto acto de antisemitismo

El soldado habría tratado con desprecio a dos miembros de una delegación hebrea que participaron en un acto con el que el Papa celebraba el diálogo con el mundo hebraico

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:10

Comenta

«Los judíos». Eso fue lo que habría dicho con tono despreciativo antes de hacer el gesto de escupir un miembro de la Guardia Suiza ... al que el Vaticano ha abierto una investigación interna para aclarar si hubo antisemitismo en la forma con que habría tratado a dos mujeres de religión hebrea que estaban entrando en el minúsculo Estado para participar en un acto presidido por el Papa León XIV.

