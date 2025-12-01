Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La reconstrucción de la devastada Ucrania será la primera prioridad tras la guerra. AFP

Todos a por los activos rusos

Bruselas quiere utilizar en préstamos a Kiev los miles de millones bajo custodia y Donald Trump aspira a convertirlos en contratos estadounidenses para reconstruir la exrepública

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:36

Comenta

La carrera por los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en Europa ha adquirido tintes frenéticos. La UE busca formalizar de manera ... inminente la base legal para transformar la mayoría de ese dinero –140.000 millones– en un crédito de ayuda para Ucrania. Quiere cerrar el asunto este mismo mes y que no se adelante Donald Trump, quien a su vez aspira a convertir ese fondo en inversiones a favor de contratistas estadounidenses para reconstruir la exrepública devastada por la guerra, así como en proyectos conjuntos con Rusia que den «prosperidad» a los dos países del Este.

