Keir Starmer en su encuentro este viernes con Volodímir Zelenski en Londres. AFP

Los países aliados de Ucrania se reúnen en Londres para aumentar la presión sobre Rusia

La cumbre de la llamada Coalición de los Voluntarios la ha convocado el primer ministro británico en pleno repunte de los ataques de Moscú y el endurecimiento de las sanciones internacionales

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:47

Londres acoge esta tarde una nueva cumbre de la denominada Coalition of the Willing (Coalición de los Voluntarios), una alianza de países decididos a sostener ... y ampliar el apoyo militar, financiero y político a Ucrania frente a la invasión rusa. Convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, la reunión tiene como objetivo coordinar medidas que debiliten la capacidad de Moscú de mantener su ofensiva y garantizar que Kiev afronte el invierno en las mejores condiciones posibles.

