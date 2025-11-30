EE UU y Ucrania se reúnen en Florida para acelerar el proceso de paz

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado este domingo, al inicio de una nueva ronda de negociaciones celebrada en Florida, que el objetivo ... es que Ucrania sea «independiente y soberana». Esta cita puede ser la antesala de un cumbre con Rusia en los próximos días. Donald Trump quiere desbloquear el proceso y acelerar el camino hacia la paz de un conflicto que en febrero cumplirá cuatro años.

«El fin evidentemente no es solo terminar la guerra, aunque obviamente sea central y fundamental. Se trata de poner fin al conflicto de forma que haya un mecanismo y una vía para que Ucrania nunca tenga otra guerra y se genere una tremenda prosperidad para su gente, no solo una reconstrucción, sino que entre en una era de extraordinario avance económico», declaró Rubio. El responsable estadounidense subrayó que el país invadido tiene «un tremendo potencial económico» y adelantó que las conversaciones continuarán sobre lo ya avanzado desde que comenzaran los contactos hace una semana en Ginebra con la propuesta de plan de paz de 28 puntos de Trump.

Próxima reunión con Rusia

Rubio estaba acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y por el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner. La delegación ucraniana estuvo encabezada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, quien destacó los «grandes avances» logrados en los últimos encuentros. «Estamos tratando sobre el futuro de Ucrania, sobre su seguridad, sobre la no repetición de la agresión, sobre la prosperidad, sobre cómo reconstruir el país. Y estamos agradecidos a las gestiones de Estados Unidos», destacó.

Si bien Washington ha reconocido avances en las conversaciones con Ucrania, el proceso para alcanzar la paz se sigue enfrentando a los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el control de las regiones ucranianas bajo dominio ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN. Estados Unidos espera que esta nueva ronda de contactos sirva para llegar a un acuerdo con Ucrania para luego sobre ese borrador mantener un encuentro con representantes de Rusia.