Los líderes de la formación ultraderechista alemana AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, en una rueda de prensa. Reuters

La ultraderecha alemana iguala en votos e incluso supera a los conservadores en los últimos sondeos

La coalición del canciller Merz pierde la mayoría absoluta en todas las encuestas ya que su socio socialdemócrata cae a un mínimo histórico de entre el 14% y el 15%

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:34

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) empata e incluso supera a los partidos gobernantes conservadores de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Baviera ( ... CDU/CSU) en las cuatro últimas encuestas sobre intención de voto para las elecciones legislativas en este país, todas ellas hechas públicas esta semana.

