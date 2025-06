La UE y Australia firman un acuerdo de seguridad para reforzar su defensa común

En un contexto global marcado por la inestabilidad y el multilateralismo, la Unión Europea (UE) sigue tratando de cerrar alianzas de seguridad. Cuando apenas falta ... una semana para la cumbre de la OTAN en La Haya, el bloque comunitario y Australia han acordado iniciar negociaciones para un acuerdo que permita colaborar contra los ciberataques y la lucha contra el terrorismo, entre otros, un acuerdo similar al que tiene Europa con Japón y Reino Unido.

El pacto, firmado entre el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese -en los márgenes de la reunión del G7 en Canad-, muestra el compromiso de la UE con la seguridad, a pocos días de que comience la cumbre de la Alianza Atlántica, en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionará para elevar el gasto militar de los países aliados hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

La alianza entre las dos potencias contempla la cooperación en ámbitos como la industria de Defensa, la lucha contra ciberataques y contra el terrorismo; y también de las amenazas híbridas, la seguridad marítima y la económica -justo cuando la UE y Australia tratan de completar un nuevo acuerdo de libre comercio-. El pacto alcanzado este miércoles no contiene obligaciones militares ni de despliegue de efectivos.

Crecientes tensiones

«En tiempos de crecientes tensiones y competencia estratégica, los socios de confianza deben unirse» para «preservar la seguridad compartida de Europa y el Indo-Pacífico», aseguró Von der Leyen. El presidente Costa, por su parte, destacó «los valores que comparten» ambas potencias en el ámbito del «fuerte compromiso con el multilateralismo y a reglas basadas en el orden mundial». Mientras, el primer ministro australiano ha subrayado que en un mundo de incertidumbre global «es nuestra responsabilidad colectiva trabajar juntos para mantener la paz, la seguridad y la prosperidad económica».

Esta Asociación para Seguridad y Defensa establecerá un marco de cooperación «flexible» entre la UE y Australia, con la que podrán trabajar en ámbitos como la industria de Defensa -con compras conjuntas- y llevar a cabo ejercicios conjuntos. El bloque comunitario mantiene pactos similares con Albania, Corea del Sur, Japón, Macedonia del Norte, Noruega y Reino Unido.

Aumentar el gasto militar

También este miércoles, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas llamó a que los países aliados se mantengan unidos y firmes en el aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB. En su discurso ante la Eurocámara, en Estrasburgo, la política estonia pidió cerrar filas ante la amenaza que supone Rusia. «Vivimos tiempos muy peligrosos y difíciles. Rusia es ya una amenaza directa para la UE», aseguró. Los Veintisiete también observan con preocupación la guerra entre Israel e Irán y la posible escalada del conflicto en la región.

Con las dudas sobre el paraguas protector de Estados Unidos, después de que Trump cuestionara los esfuerzos de los aliados europeos, Kallas dijo que Rusia no tiene ninguna posibilidad ante una OTAN y una UE fuertes. «El poder económico colectivo de Europa, no tiene comparación. No creo que exista ninguna amenaza que no podamos superar si actuamos juntos y con la Alianza Atlántica», subrayó.