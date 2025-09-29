Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Shabana Mahmood interviene en el congreso laborista en Liverpool. Reuters

Starmer endurecerá el acceso al permiso de residencia permanente

El Gobierno británico dice que multiplicará los requisitos para lograr el documento días después de que el ultra Reform UK planteara su supresión

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:13

Shabana Mahmood irrumpió en el congreso del Partido Laborista con una promesa que no dejó lugar a dudas: «Haré lo que sea necesario para proteger ... nuestras fronteras». En su primera intervención como ministra del Interior del Reino Unido, habló con un tono firme y personal, consciente de que el debate migratorio y la definición misma de lo que significa ser británico están hoy en el centro de la política nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

