Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha despedido a su embajador en Estados Unidos, Lord Mandelson, debido a las revelaciones sobre su amistad con el ... pedófilo Jeffrey Epstein. El libro sobre el 50º cumpleaños del magnate que se suicidó en prisión por sus vínculos con el tráfico sexual de menores continúa proporcionando disgustos a quienes colaboraron en su edición.

Este es el primer cargo público de relieve que sufre de esta manera las consecuencias de aparecer en aquel volumen, ejemplo de las relaciones que numerosos políticos, financieros y personajes populares tuvieron con el presunto pedófilo. Donald Trump se encuentra desde hace semanas en el ojo del huracán en EE UU por su aparente amistad con Epstein,

Una carta del diplomático laborista donde define a Epstein como su «mejor amigo» despertó todas las alarmas en Downing Street. Más adelante, y gracias a una investigación de 'The Telegraph', afloraron nuevos datos sobre el vínculo entre ambos. Al parecer, Peter Mandelson había enviado mensajes de apoyo y aconsejado a Epstein sobre cómo enfrentarse a los cargos judiciales cuando ya estaba en prisión preventiva a la espera de juicio. El financiero se quitó la vida en 2019 justo antes de que empezara el juicio.

«Los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es materialmente diferente de la que se conocía en el momento de su nombramiento. En vista de ello, y teniendo en cuenta a las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido retirado como embajador con efecto inmediato», señala un comunicado del Ministerio de Exteriores británico publicado este mediodía.

La decisión supone un giro también en la confianza de Starmer sobre el diplomatico al que había manifesado en fechas recientes su apoyo, cuando todavía no habían trascendido las informaciones más comprometidas. Se trata del segundo cese de un miembro prominente del gabinete en una semana. La vice primera ministra, Angela Rayner , renunció a su cargo el jueves pasado tras conocerse una serie de irrgularidades fiscales que le afectaban directamente, lo que obligó al 'premier' a remodelar rápidamente su Ejecutivo.