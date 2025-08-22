Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Epstein y Maxwell, en una imagen de archivo. Afp

La pareja del abusador sexual Epstein exculpa a Trump de cualquier «situación inapropiada»

El Departamento de Justicia difunde la entrevista que mantuvo con la colaboradora del empresario que apareció muerto en una cárcel

T. Nieva

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:20

Ghislane Maxwell, colaboradora del fallecido financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein, declaró el mes pasado a un alto funcionario del Departamento de Justicia que nunca ... fue testigo de una conducta reprobable por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. «Jamás presencié al presidente en ninguna situación inapropiada de ningún tipo con nadie», afirmó Maxwell, según la transcripción de la entrevista difundida este viernes.

