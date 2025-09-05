Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Keir Starmer junto a Angela Rayner. AFP

Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

La hasta ahora viceprimera ministra, Angela Rayner, admitió recientemente haber pagado menos impuestos de los que debía por la compra de una vivienda

T. Nieva

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:35

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha dimitido este viernes tras admitir haber pagado menos impuestos por la compra de una vivienda. Su marcha supone ... un nuevo golpe para su jefe, el primer ministro Keir Starmer, cuya popularidad ha caído en picado desde que hace poco más de un año llegó a Downing Street. Su hasta ahora número dos, de 45 años, es el octavo miembro del equipo del 'premier' en dejar su cargo. El líder laborista le ofreció todo su apoyo cuando fue acusada por primera vez de intentar deliberadamente evitar pagar los tributos que debía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  7. 7 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  8. 8 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  9. 9 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  10. 10 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal