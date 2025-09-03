Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Angela Rayner, vice primera ministra británica. Reuters

La número dos del Gobierno británico, en el ojo del huracán por un error fiscal en la compra de su segunda vivienda

La vice primera ministra, Angela Rayner, admite haber pagado 40.000 libras menos en impuestos por un piso en la playa

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:47

La vice primera ministra británica, Angela Rayner, se enfrenta a la mayor contradicción de su carrera política. Encargada de la cartera de Vivienda y del ... ala más izquierdista del Partido Laborista, la número dos de Keir Starmer ha admitido que pagó menos impuestos de los que debía al comprar en mayo un apartamento junto al mar de 800.000 libras (al cambio más de 921.000 euros) en Hove, en la costa sur de Inglaterra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  5. 5

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  6. 6 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La número dos del Gobierno británico, en el ojo del huracán por un error fiscal en la compra de su segunda vivienda

La número dos del Gobierno británico, en el ojo del huracán por un error fiscal en la compra de su segunda vivienda