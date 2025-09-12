Rusia asegura que las negociaciones con Ucrania están «en pausa»

Tras algunos avances más simbólicos que relevantes, las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú parecen volver a estar en un punto muerto. Esta idea ... la ha confirmado este viernes Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, que ha señalado que en lo que respecta a las negociaciones, «se puede hablar de una pausa». Aunque ya ha habido hasta tres rondas de encuentros entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, por ahora lo más relevante que salió de esas reuniones fueron intercambios de prisioneros y de cadáveres de combatientes.

«Hay canales de comunicación, están establecidos. Nuestros negociadores tienen la oportunidad de comunicarse a través de estos canales», ha expresado el representante del Kremlin a los medios de comunicación en su rueda de prensa diaria. Ambas delegaciones se vieron por última vez el pasado 23 de julio en Estambul, donde Vladímir Medinski y Rustem Umérov (respectivamente líderes de la delegación rusa y ucraniana) mantuvieron un encuentro a puerta cerrada. Posteriormente el 19 de agosto se hizo el último intercambio de cuerpos acordado en Turquía, que supuso un cambio de 1.000 de soldados ucranianos por 19 de las tropas rusas.

Mientras tanto, este viernes algunas de las 81 regiones que votarán a lo largo de este fin de semana a nivel local o regional ya han empezado el proceso electoral. 31 lo harán de este forma, mientras la mayoría se limitarán a hacerlas durante una sola jornada. Entre las regiones que participan en esta superjornada electoral están Tatarstán, Kamchatka. Mientras algunas provincias votarán por su gobernador de forma directa, otras elegirán la composición de su parlamento regional, su alcalde (en 18 localidades) o la composición de la Cámara Baja local de la capital de provincia. Algunas regiones votarán el mismo día a diferentes niveles.

Los resultados de estos comicios se espera que sean favorables al oficialismo ruso debido a la falta de pluralidad que denuncian países occidentales. Lo más relevante de la jornada electoral es la incorporación a la vida civil de 1.400 veteranos de la guerra de Ucrania a través de estos comicios. Moscú ya advirtió en 2024 en otras elecciones regionales que los soldados que regresan de servir en el frente formarán parte de las «nuevas élites» que dirigirán el país. La mayoría de estos exmilitares formarán parte de las administraciones locales y regionales de toda Rusia.