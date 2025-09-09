Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen publicada en la cuenta del ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, donde se muestra el lugar en el que se ha producido el ataque este martes X

Al menos 21 muertos en un bombardeo ruso en el este de Ucrania

«El mundo no puede quedarse callado», dice Zelenski para pedir nuevas sanciones contra Moscú

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:44

Al menos 21 personas han muerto como consecuencia de un bombardeo perpetrado por Rusia sobre la localidad ucraniana de Yarova, en la región oriental de ... Donetsk. Es el balance preliminar de las autoridades de Ucrania, que hace un llamamiento a sus aliados internacionales para que den pasos más contuntendentes contra Moscú. La aldea atacada se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente con Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  4. 4

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  5. 5 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  6. 6 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  7. 7

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  8. 8 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  9. 9

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  10. 10 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Al menos 21 muertos en un bombardeo ruso en el este de Ucrania

Al menos 21 muertos en un bombardeo ruso en el este de Ucrania