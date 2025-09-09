Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Protesta contra un hotel en Rotherham que aloja a solicitantes de asilo. EP

El Reino Unido se convierte en una olla a presión: 3.000 protestas contra los hoteles para inmigrantes en un verano

El Gobierno laborista asume el proyecto conservador de realojar a los solicitantes de asilo en antiguos cuarteles militares para reducir costes y sofocar la alarma por el auge de las movilizaciones populistas y ultras

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:08

El Gobierno británico estudia suprimir plazas de hotel para inmigrantes y el cierre de albergues con el fin de realojar a sus inquilinos en antiguas ... bases militares. El primer ministro, Keir Starmer, retomaría así el denostado planteamiento que su predecesor conservador, Rishi Sunak, quiso activar en 2023 y que fue duramente criticado por los laboristas. Ahora, el 'premier' podría verse empujado a adoptar esta medida dentro de su programa de endurecimiento de la acogida de solicitantes de asilo, pero sobre todo forzado por la constantes protestas ciudadanas movilizadas por la derecha frente a los refugios, fundamentalmente en Londres.

