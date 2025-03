Putin pide sustituir a Zelenski por un Gobierno «temporal» tutelado por la ONU y EE UU

El presidente ruso, Vladímir Putin, considera que su ejército tiene la iniciativa en Ucrania y capacidad para derrotar a las tropas de Kiev, pero insiste ... en que los términos de un acuerdo para poner fin al conflicto no los negociará con su actual homólogo Volodímir Zelenski, quién, según él, «carece de legitimidad» al no haber convocado elecciones el año pasado tras el final de su mandato de cinco años. Por eso, el jefe del Kremlin pide una «administración temporal» para Ucrania bajo mandato de la ONU que convoque esos comicios y posibilite la llegada al poder de otro mandatario con el que, de acuerdo con sus palabras, se pueda negociar la paz.

«Estamos avanzando gradualmente, no tan rápido como algunos quisieran, pero sí con perseverancia y firmeza hacia el logro de todos los objetivos planteados al inicio de esta Operación Militar Especial», declaró el presidente ruso en el puerto norteño de Múrmansk ante los marineros del submarino nuclear 'Arjánguelsk'. «A lo largo de toda la línea de contacto, del frente, nuestras tropas tienen la iniciativa estratégica, y recientemente dije que los estamos estrujando, pero hay motivos para creer que terminaremos acabando con ellos», añadió Putin.

En este contexto supuestamente victorioso, el jefe del Kremlin reiteró su ya repetido argumento de que «Zelenski no es legítimo como tampoco otros dirigentes ucranianos». Afirmó que, en tal situación, «la práctica mundial sugiere la posibilidad de introducir un control externo temporal en el país, lo que podría abrir el camino a las negociaciones para poner fin al conflicto».

«Esa práctica existe y, en principio, sería posible bajo los auspicios de la ONU, con Estados Unidos, con los países europeos y, por supuesto, con nuestros socios y amigos. Discutir la posibilidad de introducir una dirección temporal en Ucrania (…) necesaria para celebrar elecciones democráticas y llevar al poder a un gobierno capaz y efectivo que cuente con la confianza del pueblo y con el que se pueda abordar conversaciones de paz», subrayó el máximo dirigente ruso.

Según sus palabras, el presidente estadounidense, Donald Trump, «busca sinceramente la paz en Ucrania por varias razones». Tras acordarse con anterioridad una moratoria para poner fin a los ataques mutuos contra infraestructuras energéticas, el pasado lunes, representantes rusos y norteamericanos se reunieron de nuevo para acordar un alto el fuego en el mar Negro.

Las declaraciones lanzadas este jueves en Múrmansk sugieren, sin embargo, que el presidente ruso no está considerando seriamente el alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos y Ucrania. Queda por ver cuál será la reacción de Kiev a la idea de introducir en su país una administración exterior bajo mandato de Naciones Unidas. Zelenski ha venido explicando repetidamente que la ley marcial, impuesta tras el inicio de la invasión rusa, impide organizar elecciones al tener a gran parte de la población masculina movilizada y centenares de miles de personas refugiadas en otros países.

Levantar sanciones bancarias

Por otro lado, para normalizar la situación en el mar Negro, Moscú exige levantar las sanciones a las operaciones bancarias para permitir la reanudación de las exportaciones rusas de grano y fertilizantes, algo que la Unión Europea ya ha anunciado que no hará mientras Rusia no se retire de los territorios ocupados en Ucrania.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una rueda de prensa con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que algunas de las condiciones que exige Rusia «incluyen levantar sanciones que no imponemos nosotros, sino que son competencia de la Unión Europea». El sistema bancario internacional SWIFT, del que fue desconectado el banco ruso Rosseljozbank en junio de 2022, está registrado en Bélgica.

También en Múrmansk, en el curso de un foro dedicado al desarrollo del Ártico, Putin aseguró este jueves que los planes de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia le parecen «serios», ya que, según su opinión, los planes de Washington en relación con la isla tienen «profundas raíces históricas» y no son algo «extravagante». «EE UU tenía tales propósitos ya en la década de 1860 (…) el Gobierno estadounidense consideró la posibilidad de anexionarse Groenlandia e Islandia, pero esta idea no contó con el apoyo del Congreso en aquel momento», señaló el presidente ruso y añadió que Washington «intentó en el siglo XX adquirir Groenlandia, en 1910, y después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no hay nada sorprendente en lo que está sucediendo hoy. Estados Unidos seguirá impulsando sistemáticamente sus intereses geoestratégicos, político-militares y económicos en el Ártico».