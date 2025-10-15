Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, este lunes en el Kremlin. AFP

Putin pierde influencia en el mundo árabe

La cumbre rusa sobre Oriente Medio se celebra marcada por las ausencias de países clave y por el éxito de Trump en el conflicto de Gaza

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Rusia esperaba que la cumbre ruso-árabe convocada este lunes iba a servir para afianzar los intereses de Moscú en Oriente Medio. Estaban invitados los ... líderes de hasta 22 países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí, pero la mayoría se ausentó. Desgraciadamente para el Kremlin, el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, ha aguado sus intenciones y finalmente sólo el mandatario sirio Ahmed al-Sharaa y el jefe de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, se presentaron en la capital rusa.

