Putin exige el control del este de Ucrania para detener la guerra

En los medios de comunicación rusos, siempre bajo la lupa del Gobierno, había cierta euforia debido al papel jugado por el presidente del país, Vladímir ... Putin, en la cumbre de Alaska que compartió el viernes con Donald Trump, su homólogo estadounidense. Consideran que Rusia mantuvo su posición de fuerza en la invasión que inició en 2022 sobre territorio ucraniano. Marcó los pasos hacia la paz. Según el diario británico 'The Telegraph', Putin se comprometió con Trump a poner fin a los combates si Kiev entrega por completo la región de Donetsk, en el este del país. Con esa condición, Moscú estaría dispuesto a devolver parte de otras zonas ahora ocupadas.

Donetsk es clave. El 7 de abril de 2014, un grupo de manifestantes prorrusos ocupó la administración regional y proclamó la República Popular de Donetsk. Convocaron un referéndum el 10 de mayo de ese año en el que, sin presencia de observadores internacionales, el 89,7 % de los ciudadanos votó a favor de la independencia. Querían volver a ser rusos. El Gobierno ucraniano no reconoció esos comicios y se desató la guerra del Donbás entre las tropas de Kiev y los separatistas apoyados por Moscú. Fue la antesala de la invasión ordenada por Putin en 2022 y que aún continúa. Esta región, además de la cuestión identitaria, es rica en minerales.

El jefe del Kremlin coincide con Trump en la «necesidad de un rápido cese» de los combates

Trump ya ha trasladado esta propuesta tanto a Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, como a los principales líderes europeos. «Trump quiere que esto se haga lo antes posible», develó uno de los interlocutores europeos. Los mandatarios de la UEtemen que las prisas del presidente de EEUUpor cerrar este conflicto le hagan aceptar la mayoría de las demandas del Kremlin.

Reticencias de Ucrania

Parte de la zona de Donetsk sigue en manos ucranianas y Zelenski ha dejado claro que no está dispuesto a discutir la cesión de territorio que no esté ya controlado por las fuerzas rusas como parte de cualquier acuerdo de paz.

Putin, además, le recordó a Trump en Alaska que antes de hablar del fin de la guerra es necesario «eliminar las causas profundas» que desencadenaron el conflicto. Entre ellas está la progresiva cercanía de las tropas de la OTAN a las fronteras de Rusia. Por eso, Moscú considera inaceptable que Ucrania ingrese en la Alianza Atlántica.

Pese a no alcanzar un acuerdo y archivar la posibilidad de un alto el fuego, Putin calificó de «oportuna y útil» la cumbre de Alaska durante una reunión posterior con representantes de la administración presidencial, la Duma Estatal y varios ministerios. El presidente se alineó con Trump en la «necesidad de un rápido cese de las acciones militares en Ucrania». «Nos gustaría avanzar –añadió– hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos».

Sus declaraciones coincidieron con más ataques: el ejército ruso asegura haber conquistado la localidad ucraniana de Kolodiazi, en la región de Donetsk, así como Voroné (centro-este).