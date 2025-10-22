Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Putin, en el despacho desde el que dirigió las maniobras nucleares. Efe

Putin exhibe músculo nuclear horas después de que Trump suspenda su cita de Budapest

El presidente ruso dirige unas maniobras con armamento atómico mientras su ejército lanza una lluvia de drones sobre instalaciones de energía eléctrica de Ucrania

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:49

Comenta

Mientras la diplomacia da un paso adelante y otro hacia atrás en busca del fin de la guerra en Ucrania, Rusia exhibe músculo atómico. Horas ... después de que Donald Trump anunciara las suspensión sin fecha de la reunión que iba a tener con el presidente ruso en Budapest, una ofensiva con drones cayó sobre varias ciudades ucranianas, dejó sin luz parte de Kiev y afectó en Járkov a una guardería. Unos 50 niños tuvieron que ser rescatados a hombros por los bomberos. En el distrito afectado murió una persona. En ese contexto, Putin envió un mensaje a los aliados de Kiev. El jefe del Kremlin dirigió unas maniobras por tierra, mar y aire de sus fuerzas nucleares. «Rutinarios. Son ejercicios rutinarios», dijo. Pero activó así el miedo atómico justo en el momento en que la negociación con Estados Unidos se ha enfriado y sobre Moscú pueden caer más sanciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  8. 8

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  9. 9 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Putin exhibe músculo nuclear horas después de que Trump suspenda su cita de Budapest

Putin exhibe músculo nuclear horas después de que Trump suspenda su cita de Budapest