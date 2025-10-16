La Policía francesa evita un atentado en Biarritz contra un opositor a Vladímir Putin

Los servicios de seguridad de Francia frustraron este jueves un atentado en Biarritz contra un opositor del presidente de Rusia, Vladímir Putin. La Dirección General ... de Seguridad Interior (DGSI) detuvo a cuatro hombres -de entre 26 y 38 años-, en el marco de una investigación abierta a mediados de septiembre «relacionada con un plan de acción contra un opositor ruso», según confirmaron fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) a Europa Press.

La PNAT ha abierto una investigación judicial por el cargo de participación en una asociación delictiva terrorista con el fin de preparar uno o más delitos. También se han solicitado requerimientos de procesamiento y prisión preventiva.

Si bien la Fiscalía Antiterrorista no ha confirmado la identidad del opositor, el diario francés 'Le Parisien', que adelantó la noticia, informó de que el objetivo del ataque era el activista de Derechos Humanos Vladimir Ossetchkin, que creó el portal Gulagu.net y vive en Francia desde hace una década. Ya en 2022 dijo haber sufrido un intento de asesinato en Biarritz.

Esta misma semana, el Gobierno ruso ha recrudecido su campaña contra la oposición en el exilio con la imputación del delito de terrorismo a algunas de sus figuras más conocidas. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, el antiguo KGB) comunicó la apertura de una causa penal contra el fundador del Comité Antibélico de Rusia, Mijaíl Jodorkovski, el ajedrecista Garry Kaspárov, y 21 miembros más de la plataforma. Entre ellos están Ilia Yashin, Vladímir Kara-Murza y Ekaterina Shulman.