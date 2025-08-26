La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena

La Policía francesa apunta a la homofobia como el móvil del asesinato de cuatro hombres en Francia, cuyos cadáveres fueron encontrados a mediados de agosto ... en el Sena, cerca de París. Dos semanas después de ese misterioso hallazgo en el río capitalino, los agentes han avanzado en la resolución de este caso macabro. Consideran que supuestamente se debió a un asesino en serie: el joven tunecino Monji H, arrestado la semana pasada. A pesar de que el principal acusado no ha reconocido su culpabilidad, los responsables de la investigación están convencidos de que se trata del responsable de este suceso, tan grave como inhabitual.

El inicio de esta trágica historia se remonta al 13 de agosto. El pasajero de un tren de cercanías vio ese día un cadáver flotando en el Sena a la altura de la localidad de Choisy-le-Roi, muy cercana al aeropuerto de Orly y a unos 15 kilómetros al sudeste de París. Entonces, los agentes de la Policía pluvial hallaron a otros tres muertos en esa zona. Aunque son recurrentes las noticias de hallazgos de cuerpos sin vida en el río capitalino —sobre todo, debido a suicidios—, resulta bastante más excepcional que haya cuatro en un mismo punto.

Partidario de un islam radical

Los investigadores no descubrieron inicialmente ningún nexo común entre las víctimas. Eso favoreció inicialmente que priorizaran las teorías de muertes accidentales o naturales. Los policías judiciales contemplaron incluso la posibilidad de que esos decesos no estuvieran relacionados entre ellos, y que la coincidencia de los cuatro cadáveres se debiera a la configuración del Sena en esa zona, conocida por las brigadas fluviales al encontrar a menudo allí objetos perdidos. Pero con el paso de los días esa tesis perdió fuelle. Y ganó fuerza la sospecha de que se trataba de un asesinato múltiple.

Tras su detención, el principal sospechoso se hizo pasar por un argelino, llamado Ahmed Ben Ali. Los investigadores descubrieron rápidamente que era una identidad falsa, reconstruida a partir de la suma de elementos biográficos de las dos primeras víctimas. Actualmente, consideran que el principal motivo por el que acabó con la vida de esos cuatro hombres fue por su odio hacia los homosexuales. Según los agentes, esta homofobia no solo puede deberse a su aparente visión fundamentalista del islam, sino también a los trastornos sexuales y amorosos del presunto asesino, que vivía en Francia desde hacía tres años en situación irregular.

Más víctimas

Las cuatro víctimas son un francés, de 48 años; un argelino, de 21; y dos jóvenes sin domicilio fijo, con la nacionalidad argelina y tunecina. Estos dos últimos vivían en la misma casa okupa que el supuesto homicida y eran amigos de él. Los agentes han encontrado pruebas que apuntan a que podía mantener una relación sexual y afectiva con uno de ellos.

Cerca de ese alojamiento precario donde residían, se encuentra una zona cercana al río conocida por ser un lugar de encuentro entre homosexuales en aras de mantener rápidas relaciones sexuales entre desconocidos. El francés, de 48 años, fue estrangulado allí mismo el 11 de agosto tras haberse acostado con el asesino. Aunque la semana pasada detuvieron a un amigo de Monji H. y de una de las víctimas, ese segundo sospechoso ya ha sido liberado sin cargos.

Los otros homicidios se produjeron entre el 26 de julio y el 4 de agosto. Como el primero de los cadáveres no fue visto hasta dos semanas y media después de su muerte, estaba casi momificado cuando lo descubrieron el 13 de agosto. Fue un hallazgo macabro cuyo misterio parece haberse resuelto, a pesar de que los agentes dudan sobre un detalle no menor: puede haber más víctimas de este asesino en serie.