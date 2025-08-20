Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
fOtografía tomada en Choisy-le-Roi, en las afueras de París, donde los bomberos fueron llamados para sacar los cuerpos de cuatro hombres del río. AFP

Detenido un hombre tras el hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena, cerca de París

Una de las víctimas ha sido identificada como un hombre de la zona

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:04

La Policía francesa ha detenido este miércoles a un hombre como presunto responsable de un delito de asesinato tras el hallazgo la semana pasada de ... cuatro cadáveres en las aguas del río Sena en Choisy-le-Roi, una localidad situada a 15 kilómetros de París.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  5. 5 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  6. 6 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido un hombre tras el hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena, cerca de París

Detenido un hombre tras el hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena, cerca de París