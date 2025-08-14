Misterio en el Sena: hallan cuatro cadáveres cerca de París

Hallazgo macabro en el sureste de la región de París. La Policía francesa ha encontrado cuatro cadáveres en el Sena en la localidad de Choisy- ... le-Roi, muy cercana al aeropuerto de Orly y a unos quince kilómetros de la capital. Según informaron este jueves fuentes policiales al diario 'Le Figaro', el descubrimiento se produjo el miércoles por la tarde después de que el pasajero de un tren de cercanías viera desde el vagón un cuerpo flotando en el río. Las fuerzas de seguridad hallaron en esa misma zona una segunda persona sin vida casi en la orilla, cerca de una estación ferroviaria. Y finalmente localizaron otras dos, una de los cuales estaba atrapada en las ramas de un árbol.

Los cuatro cadáveres se encuentran en estado de descomposición avanzado y las autoridades desconocen por ahora su identidad, aunque comunicaron que corresponden a mayores de edad. Tres tienen el aspecto de hombres negros y el cuarto podría ser oriundo del norte de África. Uno de ellos estaba vestido y el resto, desnudos. «Llevaban debajo del agua desde hacía varios días», indicó la Fiscalía de Créteil, sobre los muertos, que fueron trasladados al centro médico-legal encargado de las autopsias en París. «Su identificación está en curso», especificó.

Las noticias de cadáveres en el Sena resultan relativamente habituales en Francia, pero es mucho más extraño que hallen a cuatro en un mismo lugar. Según el Ministerio Público de Créteil, «de momento no hemos podido establecer ningún vínculo entre ellos». Los investigadores desconocen las causas de su muerte. Esto significa que pudieron haber perdido la vida por motivos criminales, pero también al haberse ahogado o suicidado. Las comisarías locales no habían sido alertadas en los últimos días de desapariciones en esa parte de la región de París, indicó el diario 'Liberátion'.

Despliegue de bomberos y submarinistas

«La configuración del río en esa zona puede explicar su presencia en ese mismo lugar», aseguró la Fiscalía sobre una parte del Sena muy conocida por las brigadas fluviales al encontrar a menudo allí objetos perdidos. El alcalde de Choisy-le-Roi dijo a 'Le Parisien' que, debido a su estado de descomposición avanzado, los cadáveres pudieron haberse desplazado por el agua desde un punto alejado. Las autoridades galas han desplegado a 22 bomberos y a varios submarinistas en este área. De momento, una comisaría local se encarga de la investigación de este misterioso caso.

El de esta semana no es el primer hallazgo sórdido que se ha producido este verano en Francia. El pasado 4 de agosto descubrieron en Amiens (Norte) el cadáver de un hombre, de 32 años, degollado y cuyas vísceras habían sido extraídas al que dejaron en un parque en posición en forma de cruz. Un joven, de 27 años y que no conocía a la víctima, reconoció la autoría de ese brutal asesinato.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los franceses. De hecho, el narcotráfico resulta uno de los principales focos de delincuencia. En 2024 hubo hasta 110 asesinatos por ese motivo, lo que representó un 33% más que en 2023. Unos episodios que salpicaron el año pasado a 173 ciudades en el país.