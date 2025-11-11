La Policía alemana detiene a un hombre por instigar al asesinato de Merkel y Scholz

La Policía alemana ha detenido a un hombre acusado de terrorismo por instar al asesinato de destacados políticos alemanes, entre ellos los excancilleres Angela Merkel ... y Olaf Scholz, según anunció este martes la Fiscalía Federal. El hombre, arrestado el lunes en Dortmund e identificado por el tabloide 'Bild' como el germano-polaco Martin S., dirigía una web en Darknet, la red oculta de internet, en la que desde junio de este año llamaba a cometer atentados mortales contra dirigentes y otras personalidades públicas, todos ellos citados por sus nombres.

El sospechoso ha sido acusado de financiar actividades terroristas y de instigar a la comisión de graves atentados contra la seguridad del Estado, destacó La Fiscalía Federal. La máxima acusación pública germana le considera el creador de la web en Darknet 'Politiker Ermordung', asesinato de políticos, en la que figuraba una lista de más de 20 nombres de personalidades alemanas «condenadas a muerte» por el detenido.

En la citada y ya clausurada página en la red oscura de internet había publicado además instrucciones precisas para la construcción de artefactos explosivos para cometer los atentados y llamaba a la realización de donativos en criptomonedas para el pago de recompensas a quienes se sumaran con éxito a la campaña de atentados y asesinatos. La plataforma publicaba informaciones sensibles y privadas de las víctimas potenciales.

El hombre publicaba también en su web clandestina contenidos de extrema derecha, racistas y conspirativos, algunos de ellos relacionados con la pandemia del coronavirus. Según el telediario Tagesschau, el sospechoso pertenece al movimiento de los Reichsbürger, los llamados ciudadanos del Reich, que no reconocen la legalidad de la República Federal y se remiten a la constitución y leyes de la época imperial hace ya más de un siglo.

Implicaciones terroristas

El individuo era conocido por las fuerzas de seguridad desde 2020, ya que llamó entonces la atención por sus actos de resistencia en las protestas contra las medidas para combatir el coronavirus. El caso ha sido asumido por el fiscal federal, Jens Rommel, por sus implicaciones terroristas. Sus actividades fueron descubiertas e investigadas por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), responsable de los servicios de Inteligencia interiores de Alemania.

La detención fue practicada en base a una orden dictada el pasado 8 de octubre por un magistrado del Tribunal Supremo Alemán y por funcionarios de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) con la ayuda de un comando de fuerzas especiales de la Policía Federal. El sospechoso será llevado ante un juez de instrucción del citado órgano judicial con sede en la ciudad de Karlsruhe, que decidirá probablemente su ingreso inmediato en prisión preventiva.