Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acusado saudí Taleb Al Abdulmohsen, en el helicóptero que le llevó este lunes de regreso a la prisión de Magdeburgo tras el juicio. AFP

Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos

El saudí Taleb Al Abdulmohsen es un crítico del Islam que acusa al Gobierno germano de no proteger a disidentes de su país

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

Séxtuple asesinato, 338 intentos de asesinato y 309 casos de lesiones peligrosas son los cargos que se le imputan al hombre que en diciembre del ... pasado año atropelló con un automóvil intencionada e indiscriminadamente a quienes habían acudido al mercado navideño en la ciudad germano oriental de Magdeburgo. Un ataque que conmocionó a Alemania. Con motivo del comienzo del proceso este lunes, un portavoz de la Audiencia de esa ciudad señaló que Taleb Al Abdulmohsen, un ciudadano saudí de 51 años y crítico con el Islam que trabajaba como psiquiatra para reclusos drogodependientes en un centro penitenciario germano, destacó que podría ser condenado por esos crímenes a cadena perpetua no revisable antes de 20 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  9. 9

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital
  10. 10 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos

Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos