Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos

Séxtuple asesinato, 338 intentos de asesinato y 309 casos de lesiones peligrosas son los cargos que se le imputan al hombre que en diciembre del ... pasado año atropelló con un automóvil intencionada e indiscriminadamente a quienes habían acudido al mercado navideño en la ciudad germano oriental de Magdeburgo. Un ataque que conmocionó a Alemania. Con motivo del comienzo del proceso este lunes, un portavoz de la Audiencia de esa ciudad señaló que Taleb Al Abdulmohsen, un ciudadano saudí de 51 años y crítico con el Islam que trabajaba como psiquiatra para reclusos drogodependientes en un centro penitenciario germano, destacó que podría ser condenado por esos crímenes a cadena perpetua no revisable antes de 20 años.

El autor del atentado afirmó en una primera intervención ante los jueces estar dispuesto a «declarar durante horas y días», tras confirmar sin reparos que «fui yo el que condujo el coche» sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento o de empatía con sus víctimas, para seguidamente perderse en un discurso de reivindicaciones políticas y religiosas en el que condenó el Islam, que fue interrumpido reiteradamente por el presidente del tribunal al desviarse del tema.

Durante la lectura del pliego de acusación se mostró impasible y desinteresado, sentado en una jaula de cristal blindado, acompañado de sus abogados y escoltado por agentes con chalecos antibalas y los rostros ocultos tras verduguillos. Luciendo una larga barba encanecida crecida en el último año, Abdulmohsen no trató de ocultar su rostro en momento alguno, tampoco ante fotógrafos y cámaras de televisión.

Las dimensiones del juicio, para el que hay previstas inicialmente 47 sesiones y no se espera que acabe antes de la próxima primavera, hicieron necesaria la construcción de un pabellón provisional. A los miembros del tribunal, los fiscales y la defensa del procesado hay que añadir unos 40 abogados de la acusación particular, 400 plazas para sus clientes, y espacio para unas 150 personas en el público, separadas del resto por un enorme cristal.

Dos mujeres situadas en el apartado de la acusación particular, familiares de víctimas del atropello masivo, rompieron a llorar cuando el acusado entró en la sala esposado en muñecas y tobillos para ser conducido a la jaula de cristal, donde le fueron retirados los grilletes y se le permitió utilizar un ordenador portátil. Cuando el tribunal le preguntó por su identidad respondió en alemán fluido con algo de acento.

No dudó en aprovechar el interés de los medios y hubo un momento en que levantó su portátil en el aire, mostrando su pantalla con el texto «Sept. 2026», en alusión quizás a las elecciones legislativas del año próximo en el Estado germano oriental de Sajonia-Anhalt, del que Magdeburgo es capital. Repitió ese gesto varias veces más, pero los textos que había escrito resultaron ilegibles a distancia.

Incidentes con la Policía

Taleb Al Abdulmohsen llegó a Alemania en marzo de 2006 como licenciado en Medicina en su país para especializarse en psiquiatría y psicoterapia. Desde entonces tuvo varios roces por alboroto y amenazas con las autoridades germanas. El último en febrero de 2024, cuando fue condenado en Berlín a una multa de 600 euros por apretar varias veces la alarma en una comisaría de Policía.

El procesado es un declarado enemigo del Islam con más de 40.000 seguidores en su cuenta en la red social X, en la que desde 2016 publicó más de 120.000 mensajes. Su imagen de perfil mostraba un fusil de asalto y la bandera de Estados Unidos. En su cuenta compartía contenidos ideológicos de la extrema derecha como mensajes de la presidenta de la ultra Alternativa para Alemania, Alice Weidel, del teórico de las conspiraciones estadounidense Alex Jones o del activista radical británico Tommy Robinson.

«Soy el más agresivo crítico del Islam de la historia. No hay Islam bueno», declaró en una entrevista concedida en 2019 al diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Abdulmohsen acusaba al Estado germano de no proteger a las mujeres saudíes que escapaban de su país y de permitir la presunta islamización de Alemania.

En una entrevista en vídeo de 45 minutos, publicada ocho días antes del atentado en un blog islamófobo de la Fundación Rair de Estados Unidos, acusó al Estado alemán de llevar a cabo una «operación secreta encubierta» para «perseguir y destruir las vidas» de los exmusulmanes saudíes en todo el mundo, mientras al mismo tiempo los yihadistas sirios obtenían asilo en el territorio germano.

«Espero sinceramente morir este año. La razón: voy a hacer justicia a cualquier precio. Y las autoridades alemanas están obstaculizando cualquier vía pacífica para conseguirla», amenazaba en su cuenta de X pocos meses antes de que se lanzara con un automóvil alquilado de dos toneladas y 340 caballos de potencia contra los asistentes al mercado de Navidad en la plaza central de Magdeburgo.