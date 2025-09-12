La OTAN lanza una operación militar con cazas para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia

Los sistemas antiaéreos de la OTAN detectaron y derribaron rápidamente los drones rusos que invadieron el espacio aéreo de Polonia en la madrugada del miércoles. ... A pesar del éxito de esta intervención, la Alianza Atlántica no quiere que ningún incidente similar le pille por sorpresa por lo que planea lanzar una operación militar para reforzar su flanco Este, en la que participarán tropas de diferentes Estados miembros y «elementos específicos» diseñados para combatir drones.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha asegurado que la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia «no es un hecho aíslado y, tanto si fue intencional o no, es peligroso e inaceptable». Y ha añadido que esta actitud «temeraria» por parte de Moscú justifica la puesta en marcha de esta iniciativa denominada 'Eastern Century' que reforzará la presencia de la OTAN en el Este.

Aunque por el momento se desconocen detalles específicos de la operación como el número de efectivos y los recursos que se destinarán a ella, Rutte apuntó que se centrará específicamente en disuadir «violaciones del espacio aéreo» de la OTAN.

El comandante supremo de la Alianza, Alexus G. Grynkewich, por su parte, ha señalado que la operación «cubrirá todo el flanco Este, todos los sitios donde veamos una posible amenaza rusa» y que la iniciativa permitirá «reaccionar ágilmente ante nuevas amenazas». Ha explicado que se trata de una primera línea defensiva que protegerá a toda la Alianza y que tendrá un diseño «totalmente diferente» a las fuerzas que operan actualmente en esta zona, con un enfoque «totalmente integrado» con los países aliados.