Sébastien Lecornu, primer ministro francés. Afp

El nuevo primer ministro francés retira la propuesta de anular dos días festivos del calendario laboral

Sébastien Lecornu dice que tendrá que encontrar nuevas vías de financiación para recortar la deuda pública

T. Nieva

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:27

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado este sábado la retirada de una propuesta de su predecesor, François Bayrou, y no eliminará dos ... festivos del calendario laboral. «Hay cuestiones de justicia fiscal, de reparto del esfuerzo y hay que trabajar en ello sin ideología. Estoy dispuesto a ello (...). Quiero que respetemos a quienes trabajan (...). Escucho lo que dicen nuestros conciudadanos: quieren que el trabajo sea rentable», ha declarado Lecornu para argumentar la retirada en una entrevista con la prensa regional francesa.

