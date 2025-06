Meloni sale reforzada al fracasar la consulta sobre la rebaja de años para solicitar la ciudadanía italiana

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va camino de cumplir los tres años de gobierno sin apenas despeinarse, al no reflejar las sucesivas citas con ... las urnas desgaste alguno. La última votación de la que sale victoriosa la líder de la coalición conservadora que sostiene al Ejecutivo de Roma es el referéndum celebrado este domingo y lunes en Italia y en el que sólo participó un 30% del electorado, quedándose así muy lejos del quorum del 50% para que resultara vinculante. Este resultado supone un revés para los partidos de la oposición de izquierdas, que habían promovido el plebiscito con el objetivo de derogar cuatro normas relativas a los despidos laborales y también para reducir de 10 a 5 los años necesarios de residencia en el país para que los extranjeros puedan solicitar la ciudadanía italiana.

Las fuerzas de la coalición de centro derecha, en cualquier caso, lo tenían fácil para salir victoriosas de esta cita con las urnas: les bastaba con boicotear el referéndum y animar a la abstención. La propia Meloni trató de cumplir con su papel institucional yendo al colegio electoral que le corresponde, aunque no votó, lo que le propició no pocas críticas. El fracaso del referéndum le permite afrontar tranquila los meses de verano a la espera de las próximas elecciones regionales en Véneto, Toscana, Las Marcas, Campania, Apulia y Valle de Aosta, que todavía no tienen fecha aunque se espera que tengan lugar en otoño. En esos comicios estarán llamados a participar 17 millones de personas y su resultado puede marcar los últimos dos años de la legislatura.

Campaña de boicot

Pese a quedar la participación en el referéndum muy lejos del quórum del 50%, la líder de la oposición Elly Schlein, secretaria general del izquierdista Partido Democrático, reivindicó que cerca de 15 millones de personas acudieran a las urnas. «Son más de quienes votaron por la derecha en 2022 mandando al Gobierno a Meloni», recordó Schlein, quien denunció la «campaña de boicot político y mediático» que a su juicio ha sufrido la votación. Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas, otra de las fuerzas políticas opositoras promotoras del referéndum, pidió igualmente «respeto» por los cerca de 15 millones de personas que participaron en la consulta frente a las «declaraciones exultantes de los ultras de la política».

Junto a la baja afluencia, el referéndum deja otro importante mensaje político. Mientras que en las cuatro cuestiones relativas a la abrogación de normas que facilitan los despidos laborales el apoyo popular se situó en el 80%, el respaldo bajó al 60% en la pregunta relativa a la reducción de 10 a 5 años de residencia para que los extranjeros logren la ciudadanía italiana.