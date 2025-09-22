«Medidas militares» de Putin por el plan antimisiles de Trump

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes de que responderá con «medidas técnico-militares» si el equilibrio mundial de armas se desestabiliza y ... perjudica a su país, en referencia al nuevo escudo antimisiles espacial de EE UU denominado Cúpula Dorada y anunciado por Donald Trump.

«Recalco, y nadie debe dudarlo, que Rusia es capaz de responder a cualquier amenaza existente o emergente, y esta respuesta no será verbal, sino mediante el uso de medidas técnico-militares. Debemos prestar especial atención a los componentes estratégicos del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos, incluyendo los preparativos para el despliegue de interceptores en el espacio», detalló el mandatario ruso. «Partiremos de la premisa de que la implementación práctica de estas acciones desestabilizadoras podría socavar nuestros esfuerzos por mantener el statu quo en el ámbito de las armas ofensivas estratégicas», argumentó Putin.

Trump anunció en mayo el proyecto Golden Dome o Cúpula Dorada. Es un sistema de defensa aéreo basado en una red de satélites que, según el presidente de EE UU, protegerá desde el espacio todo el territorio estadounidense de posibles ataques con misiles. El magnate aseguró que esta infraestructura estará lista antes de que termine su mandato, en 2028, y que costará 175.000 millones de dólares. En la presentación del proyecto, Trump y Pete Hegseth, jefe del Pentágono, recordaron la iniciativa en los años ochenta del entonces presidente Ronald Reagan, que prometió desarrollar un programa de defensa espacial para blindar al país frente a una acción ofensiva de la Unión Soviética.

Tratado nuclear

Rusia propuso este lunes prorrogar por un año el tratado de limitación de armas nucleares estratégicas New Start acordado entre Moscú y Washington, que expira en febrero. Este texto, firmado en 2010, limita a cada país a disponer de 1.550 ojivas estratégicas desplegadas -un 30% menos del tope establecido en 2002- y prevé un mecanismo de verificación.