El presidente ruso, Vladímir Putin. durante una reunión este lunes en Moscú. AFP

«Medidas militares» de Putin por el plan antimisiles de Trump

El presidente ruso considera una «acción desestabilizadora» la llamada Cúpula Dorada promovida por su homólogo estadounidense y advierte de que la respues de Moscú esta vez «no será verbal»

T. Nieva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:20

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes de que responderá con «medidas técnico-militares» si el equilibrio mundial de armas se desestabiliza y ... perjudica a su país, en referencia al nuevo escudo antimisiles espacial de EE UU denominado Cúpula Dorada y anunciado por Donald Trump.

