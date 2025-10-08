Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sébastien Lecornu en el plató de France 2.

Sébastien Lecornu en el plató de France 2. AFP

Macron descarta un adelanto electoral y nombrará a otro primer ministro en 48 horas

El dimisionario Lecornu da por finalizada su «misión» en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en Francia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:07

Comenta

La posibilidad de un adelanto electoral pierde fuelle en Francia. El primer ministro, Sébastien Lecornu, que dimitió el lunes, lo aseguró el miércoles por la ... noche en una entrevista televisiva, aunque la decisión final depende del jefe del Estado, Emmanuel Macron. «He dicho al presidente de la República que se aleja la perspectiva de una disolución» de la Asamblea Nacional, declaró el responsable del Ejecutivo, nombrado el pasado 9 de septiembre. «Pienso que la situación permite que el presidente nombre a un primer ministro en las próximas 48 horas», añadió en el telediario nocturno de France 2. El Elíseo confirmaba poco después que la elección del sucesor de Lecornu se produciría en un plazo máximo de 48 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  2. 2 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  6. 6 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  7. 7 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»
  10. 10 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Macron descarta un adelanto electoral y nombrará a otro primer ministro en 48 horas