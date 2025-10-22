Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Líderes europeos en un encuentro el pasado julio con Volodímir Zelenski. AFP

Los líderes europeos buscan blindar el apoyo a Ucrania y la seguridad de la UE

Bruselas busca en su cumbre de este jueves cerrar filas en torno a Kiev y renovar su apoyo financiero y militar a Zelenski

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:18

Comenta

Los líderes europeos acuden este jueves a la cumbre europea que se celebra en Bruselas con una apretada agenda y sin que se prevea la ... adopción de grandes decisiones. Pero el contexto político es crítico. Con el apoyo de la Casa Blanca a Ucrania pendiendo de un hilo , la Unión Europea (UE) quiere cerrar filas en torno a Kiev y blindar de nuevo su apoyo financiero y militar a Volodímir Zelenski, que está invitado a la cita de este jueves en Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  8. 8

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  9. 9 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los líderes europeos buscan blindar el apoyo a Ucrania y la seguridad de la UE

Los líderes europeos buscan blindar el apoyo a Ucrania y la seguridad de la UE