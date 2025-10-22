Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La policía acordona uno de los edificios afectados en Járkov Efe

Indignación por el ataque ruso sobre Járkov que obliga a evacuar una guardería con 50 niños

«Misiles, bombas, drones. Esa es la respuesta del carnicero del Kremlin», critica la ministra de Exteriores de Letonia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:48

Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles que un ataque ruso con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, ha provocado la evacuación de ... 50 niños de una guardería. Los proyectiles han causado la muerte de una persona en el distrito afectado.

